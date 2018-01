Burger King apre a Messina e assume 34 persone

MESSINA - Burger King apre domani le porte di un nuovo ristorante a Messina nella Galleria Vittorio Emanuele. Il nuovo punto vendita, che si sviluppa su una superficie di 600 mq, dispone di 84 posti a sedere interni, con ampie vetrate che si affacciano sulla galleria e sulle altre 112 sedute esterne, e wi-fi gratuito per tutti i clienti.

La costruzione del nuovo ristorante è stata accompagnata da importanti opere di restauro alla volta e alla pavimentazione della galleria, gravemente danneggiata da un incendio nel 2015. Nel locale lavoreranno 34 giovani messinesi, 30 nella crew e altre 4 con ruoli manageriali. Domanio dalle 17 il ristorante organizzerà una grande festa per festeggiare l’arrivo in città: artisti di strada, ballerini, animatori e giochi di magia per i bambini riempiranno la Galleria di musica e colore.