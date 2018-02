Blutec, incontro al Mise per Termini Imerese il 19 febbraio

PALERMO - Dopo la comunicazione del rinvio del tavolo tecnico in programma per il 7 febbraio nella fabbrica Blutec dell’area industriale di Termini Imerese, arriva la convocazione al ministero dello Sviluppo Economico. Il nuovo incontro si terrà al dicastero romano di via Molise (sala commissioni), dove tutte le parti sociali, compreso il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta ed i rappresentanti sindacali territoriali di Fim, Fiom e Uilm, sono stati convocati per il prossimo 19 febbraio, alle ore 10,30.



«Dopo i rinvii degli ultimi mesi auspichiamo che l’incontro fissato al Mise - afferma Giunta - possa caratterizzarsi per concretezza e contenuti. Non è più il tempo delle dichiarazioni di circostanza, dei buoni propositi e delle promesse. Pretendiamo fatti concreti, vogliamo conoscere se il crono programma verrà rispettato, intendiamo sapere cosa succederà il 31 dicembre dell’anno in corso. Ribadisco la nostra posizione, qualora non vi fossero risposte concrete, siamo pronti a scendere in piazza».