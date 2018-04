Auchan, confermata chiusura punto vendita S.G.La Rena: "Nessuno lo rileva"

CATANIA - Auchan ha «confermato la cessazione dell’attività per il 30 aprile» e che «nessun player al momento è interessato al punto vendita di San Giuseppe La Rena a Catania». Lo rendono noto le segreterie territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dopo un incontro con l'azienda. «Sono purtroppo poche - sottolineano i sindacati - le posizioni disponibili nel territorio per ricollocare i 108 lavoratori che troverebbero eventuale spazio e nuova occupazione nelle regioni settentrionali. La trattativa è stata aggiornata all’11 aprile e i lavoratori continuano dunque a presidiare la galleria dell’ipermercato». I sindacati chiedono una «soluzione all’interno del territorio catanese, anche attraverso piani di internalizzazione del lavoro come nel settore logistico, che tutte le aziende del Gruppo e consorelle come Sma, Leroy Merlin, Bricoman che negli anni hanno usato manodopera atipica ed a tempo determinato» per «salvaguardare i 108 dipendenti». Ma Auchan, sostengono i sindacati, «non possiede le credenziali necessarie per discutere di ricollocazione in altre aziende» e "mantiene le sole linee guida di trasferimenti al nord e incentivazioni all’esodo».



La trattativa è stata per questo sospesa e rimandata nei prossimi giorni, sempre in sede aziendale. I sindacati si dicono "insoddisfatti» e hanno «chiesto ad Auchan di farsi carico di una nuova riunione che metta insieme nello stesso tavolo tutte le aziende che potrebbero scongiurare un’emorragia occupazionale». «Oggi - osservano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - serve una figura istituzionale e garante per tutti, come la Prefettura e il Comune di Catania, per riportare sulla strada giusta una vertenza delicata e difficile».