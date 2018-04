Previsti 11 licenziamenti per pulizieri Arnas Garibaldi

CATANIA - Sono undici i licenziamenti previsti per il personale di sanificazione e pulizia impiegato nell’Arnas Garibaldi di Catania, il cui servizio è gestito dalla Russotti Hotels. E per il 23 aprile è stato proclamato lo sciopero. Lo annuncia la segreteria Filcams Cgil che parla di "procedura di licenziamento collettivo che nasce da un esclusivo conflitto di natura economica tra Arnas e Russotti e non invece da un problema di esubero di personale, che invece risulta tutto utile e indispensabile al servizio".

«Non accettiamo - aggiunge il sindacato - che i lavoratori debbano pagare sulle loro spalle i mancati accordi economici fra aziende. Anche questa volta la Filcams Cgil di Catania scenderà in campo a tutela e difesa dell’occupazione proclamando una prima giornata di sciopero».