L'appello: no ai botti di Capodanno a Catania a tutela degli animali

Catania - Vorrei sollecitare anche quest’anno un accorato appello al nostro Sindaco Enzo Bianco, che stimo per il suo impegno,

ma che purtroppo si dimentica di chi non può parlare e non ha voce per difendersi. Ritengo che un’ordinanza e un divieto assoluto ai botti di Capodanno sia un gesto di assoluta civiltà e umanità per tutti gli animali che in queste feste soffrono e talvolta muoiono di crepacuore. Desidero altresì che l’associazione veterinari di Catania si associ a questo appello.





