Eternit in via di sfaldamento in via Galermo: si attendono risposte

Catania - Vorrei portare all'attenzione del Sindaco Enzo Bianco, del Presidente della IV Circoscrizione, dei sorveglianti della ditta SenEco, che da più di 2 mesi in via Galermo ex 185 (Oggi via Elio Vittorini, via Vito Moro e via Giorgio Piccitto) si trova questo eternit. Più volte ho già segnalato a chi di dovere, senza avere una risposta. Come si può vedere l'eternit pian piano si sta cominciando a rompere, creando non pochi malumori tra i residenti. Mi auguro che prima della fine dell'anno chi di competenza togli questo mostro dalle strade dove giocano i nostri piccoli. Salvo Smirni.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870