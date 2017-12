Parcheggiatori abusivi, a Catania chiesti soldi anche per motocilci

Catania - Parcheggiatori abusivi, sempre peggio a Catania: adesso pretendono il "pizzo" anche dai motociclisti. In corso Umberto all'incrocio con via Etnea, sotto gli occhi e nell'indifferenza della polizia municipale, che in quel momento presidiava l'incrocio, avvisata inutilmente da una ragazza che non voleva sottostare al ricatto.

