Al molo del porticciolo di Ognina, cartello indica direzione Randazzo

Catania - Dove finisce il molo del porticciolo di Ognina appare questo cartello stradale che indica la via per raggiungere il Comune pedemontano etneo. È proprio vero che la "liscimoria" dei Catanesi non ha limiti.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870