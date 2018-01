Sindacato Fast/Confsal ha una nuova sede in piazza Risorgimento a Catania

Catania - E' stata inaugurata lo scorso 29 dicembre, in piazza Risorgimento a Catania, la nuova sede del Sindacato Fast/Confsal in presenza di tanti lavoratori, comuni cittadini ed istituzioni. A tagliare il nastro della nuova sede è stato l'europarlamentare Salvo Pogliese, accompagnato dal coordinatore cittadino di Forza Italia, Pippo Arcidiacono.

" Siamo contenti per la riuscita dell'evento e fiduciosi che la scelta operata circa la zona dove insiste la nuova sede, possa essere punto di riferimento certo per tutte le persone che hanno bisogno di servizi. Tale struttura è stata voluta fortemente da Giovanni Lo Schiavo, Segretario Regionale della Federazione dei Trasporti, presente insieme a Giuseppe Cottone, Segretario Provinciale di Fast/Mobilità e a Salvo Strano, Dirigente Provinciale della Federazione Alas/Confsal ".

"Riteniamo che tramite il nostro personale qualificato, professionista in materie giuridiche e fiscali possiamo essere all'altezza di rappresentare e tutelare al meglio gli interessi delle persone, soprattutto quelle appartenenti alle fasce più deboli e in condizioni di precarietà socio-economica".

Alfio Papa

