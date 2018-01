L' "accoglienza" del Lecce a Trapani: pullman giallorossi preso a pietrate

Trapani - Il pullman che ha trasportato i giallorossi del Lecce a Trapani, per il ritiro nei giorni scorsi, è stato accolto così: a pietrate e vandalizzato da ignoti, come dimostra la foto-sequenza di SoloLecce.it.

Violenze e intimidazioni censurabili che dimostrano il clima irrespirabile e la cappa di tensione che qualche frangia violenta del tifo granata intende mettere addosso a questa partita. L'assalto è avvenuto con la squadra e lo staff tecnico e dirigenziale già lontani dal mezzo, che era fermo nel parcheggio dell'Hotel Victoria, quartier generale del Lecce per questa trasferta.

Il Lecce si è adoperato per trovare un mezzo alternativo per raggiungere lo stadio "Provinciale", dove si è giocato l'incontro di promozione diretta, in casa della squadra di Calori.

