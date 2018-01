Catania, da giorni alti cumuli di rifiuti sotto casa: che vergogna coi miei ospiti veneti!

Da giorni, in via G. Bruno, di fronte al civico 72 ed anche ad angolo con via Oberdan, alti cumuli di rifiuti stazionano placidamente... meta di topi e scarafaggi, proprio a ridosso di una civile abitazione. Che vergogna con i miei ospiti veneti! Che figura! La nostra città definita una discarica a cielo aperto. Non so cosa aspetti il comune a sottoporre a video sorveglianza tutta l'area per sanzionare i trasgressori. Inutile parlare. Ci provo da tanto. Solo sanzioni per legge.

Spettacolo che si rinnova ogni giorno... Non sarebbe il caso di videosorvegliare la zona e sanzionare i responsabili di questa vergogna

Grazie

Elisabetta Pistorio

