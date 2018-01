Distaccamenti vigili del fuoco senza mensa: protesta nella sede di S. G. Galermo

Catania - Oggi presso la sede nord di San Giovanni Galermo, una delegazione USB VVF ha effettuato un sit in di protesta per le problematiche denunciate da anni. Altresì dal gennaio 2018 è stata soppressa la mensa in tutti i distaccamenti provinciali, causando non pochi problemi al, distaccamento nord, sud e sommozzatori i quali non hanno neppure una cucina idonea per scaldarsi un pasto caldo. Oggi, giornata di emergenza, nessun raddoppio dei turni e, anche qualora fossero chiamate unità in aggiunta, mancano le APS! Noi vogliamo le assunzioni, la reinternalizzazione dei servizi, attraverso l'assunzione dei precari e degli idonei ai concorsi, mezzi efficienti e sedi sicure!

