Auto sul marciapiede in via dottor Consoli: non è cosi che si fa

Catania - Ancora non hanno capito che è vietato parcheggiare l'auto sotto il marciapiede: gli automobilisti devo prendere spunto da questo signore con l'auto nera così si fa, non come fate voi e poi questi tagliandini che mettete: cos'è questa roba? Accade in via dottor Consoli.

