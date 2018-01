Catania, buca pericolosa in via G.E.Giardino e nessuno interviene

Catania - Segnalo questa buca da giorni, in quanto pericolosa ma nessuno ancora interviene nei pressi di via Armando Diaz, esattamente in via Gaetano Ettore Giardino n. 10. Gregorio Alia

