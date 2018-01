"Casa Catania", uno spreco per i cittadini catanesi

Catania - Vorrei segnalare la presenza di un locale chiamato "Casa Catania", in via Pietro Metastasio, usato sì e no un paio di volte in tanti anni. Uno spreco immane a carico dei cittadini catanesi, in quanto prevede dei costi quali l'affitto della location, il condominio, i mobili, le utenze ed il passo carrabile che occupa le due vetrine di tale ufficio.





