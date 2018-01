Catania, i resti dei lavori lasciati in mezzo alla strada con rischio per i pedoni

Corso Italia, angolo viale Libertà, ore 19.00. Senza niente che segna la presenza di materiale sulla scivola pedonale, pericolo di inciampo !!! Stessa cosa di fronte il Tribunale in p.zza Verga....ma possibile che nessuno prenda iniziative per "punire" questa negligenza o trascuratezza nel controllare che i lavori fatti con denari pubblici. ..non comportino poi altri costi sociali...quali ad es. Un inciampo con successivo intervento sanitario...e eventuale rivalsa verso l'Amministrazione Comunale.

