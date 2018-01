Catania, divieto di sosta in via S.M. Castaldi ma non per il furgone a seguito dei ciclisti

Catania - Via Sabato Martelli Castaldi di fronte al civico 108: per gara ciclistica divieto di sosta dalle ore 8 alle 13. Alla faccia del divieto. Io ho dovuto spostare la macchina ma il furgone della foto, al seguito dei ciclisti, è forse dispensato dato anche che è ingombrante. Alla faccia della legalità. Inoltre non sono stati messi cartelli di divieto di transito nelle strade adiacenti. Purtroppo per loro è tutto legale e concesso. E poi a me fanno la multa perché la macchina è messa a spina di pesce. Siamo stati segregati in casa in questa domenica di sole....... sarà . Nicolò Cottone

