In viale V. Veneto corsia di taxi e bus sempre occupata da auto parcheggiate

Catania - Qualche mese fà ho scritto a "Lo dico alla Sicilia" , che ringrazio per l'ottimo servizio, per segnalare come in Viale Vittorio Veneto, si fosse cronicizzata la brutta abitudine di parcheggiare regolarmente sulla corsia dedicata ai taxi ed ai trasporti pubblici. Noto con rammarico che l'amministrazione comunale non ha preso nessun provvedimento per porre rimedio a questa fastidiosa abitudine. Ritengo che l'inerzia sia una delle peggiori delle attitudini che una amministrazione pubblica possa avere.

Se la corsia riservata ai mezzi pubblici non fosse più necessaria, invito chi di dovere ad aggiornare il piano viario della zona, così che parcheggiare su questa corsia diventi un diritto di tutti e non riservato ai soliti furbetti.

