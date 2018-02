Donazione d'acqua a Catania in via Caronda per Sant'Agata

In occasione della festa di Sant'Agata, per il terzo anno consecutivo, effettueremo la donazione di acqua presso via Caronda 110. Vi aspettiamo numerosi lunedi 5 febbraio 2018 a partire dalle ore 18.

