Spazzatura e topi morti all'angolo tra le vie Leopardi e P. Nicola: residenti denunciano da un anno

Catania - Così si presenta il bivio di via Giacomo Leopardi e via Principe Nicola. Cumuli di spazzatura (indifferenziata), materassi e topi morti. I residenti civili denunciano questa situazione incresciosa ad opera di alcuni vicini incivili da più di un anno, non è più tollerabile che per il malcostume di pochi debba essere tutta la comunità a pagare. Il Comune cerchi di attivarsi per multare chi sporca e nel frattempo rimuova quest'ignobile immondezzaio che non consente neanche di transitare sul marciapiede, il tutto a pochi metri dal Circolo Didattico "Giovanni Verga". La pazienza ha un limite.

