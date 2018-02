Etna, eternit nella piazzola della Sp 92

Vorrei segnalare a chi di competenza, tramite la vostra redazione, come una piazzola della strada Sp 92 per il Rifugio Sapienza sia stata usata come discarica per l'eternit di cui alcuni pezzi sono anche rotti ed esposti alle intemperie.

