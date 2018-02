Avvallamenti pericolosi lungo la Circonvallazione di Catania

Catania - Salve, vorrei fare una segnalazione: percorro spesso la Circonvallazione di Catania e mi chiedo continuamente come mai in corrispondenza del Ristorante "La Siciliana", incrocio con la via Pidatella, il manto stradale non sia mai stato adeguatamente messo in sicurezza. Esso presenta infatti dei pericolosi avvallamenti che fanno sobbalzare l'auto ripetutamente: pericolosissimi quindi per tutti i mezzi a due ruote, specialmente in condizioni di bagnato.

