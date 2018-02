Il lavoro dei cittadini che differenziano la spazzatura vanificato da chi fa la raccolta

I cittadini si impegnano per differenziare i rifiuti, rispettando i giorni per depositare le diverse tipologie( umido, carta, plastica, certo, indifferenziata), poi però la ditta preposta anziché raccogliere i rifiuti giornalmente, come previsto, li lascia accumulare per giorni, con il risultato che viene tutto mischiato, vanificando l'impegno dei cittadini civili. Insomma una grossa presa in giro, visto che il tutto verrà poi conferito in un'unica discarica.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870