Catania, in via Galermo palo segnaletica riverso a terra: un pericolo per pedoni e automobilisti

Catania - Grazie per la vostra ospitalità su questa rubrica. Volevo segnalare che da oltre un mese sul marciapiede di via Galermo, angolo con via Mantova, si trova un palo della segnaletica verticale con relativa tabella di dare precedenza piegato su se stesso creando un serio pericolo per i pedoni, specie col buio delle ore serali; e come si vede dalla foto è in prossimità di un attraversamento pedonale. Ora mi chiedo è possibile che nessun addetto alla manutenzione stradale se ne sia accorto? Io non ci credo. Salvo Marletta

