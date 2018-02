Auto, probabilmente rubata, lasciata in piazza Cavour: nessuno la cerca?

Catania - Una cinquecento bianca del 97 aspetterebbe almeno da una settimana di essere ritirata dal proprietario al quale palesemente è stata “rubata” in quanto non ha più il blocchetto della chiave di avviamento il cablaggio elettrico devastato il blocca pedale smontato e le sicure sono tolte. La stessa è posteggiata contro mano sulle strisce pedonali e davanti la scivola dei diversamente abili esattamente al semaforo pedonale tra piazza Cavour e via Filocomo. All’interno si nota anche un raccoglitore di norma utilizzato per i documenti assicurativi e fiscali, può essere che nessun preposto al controllo del territorio non l’abbia notata? Eppure qualche bontempone l’ha notata ed ha apposto sul lunotto posteriore un cartello per richiamare l’attenzione, per dire così facile farsi rubare un’auto ma difficilissimo che la si ritrovi anche se così bene in vista. Sarebbe un peccato e sembra strano che a pezzo a pezzo non sia stata ancora smontata.





