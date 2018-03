Bottiglia "sospetta" su tubo gas a Misterbianco: falso allarme

Misterbianco - Il falso “allarme bomba” stamani nella centrale via Matteotti a Misterbianco, per una bottiglia “sospetta” lasciata sopra un tubo del gas. Mobilitati per ore vigili urbani carabinieri e artificieri, poi vigli del fuoco e azienda del gas. Poi allarme cessato. Roberto Fatuzzo

