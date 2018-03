Catania, l'isola ecologica di via Galatioto è spesso inutilizzabile

Catania - Isola ecologica di via Galatioto. A casa mia ricicliamo intorno al 95% dei nostri rifiuti domestici, ne siamo orgogliosi, ed io personalmente ricordo l'enfasi con la quale tale struttura fu inaugurata nel 2013 dal nostro sindaco Enzo Bianco.

Oggi vi chiedo ospitalità per sottolineare, da utente, il degrado e la scadente gestione della suddetta isola ecologica.

Ricordate quei raccoglitori "avveniristici" interrati, destinati a ricevere le varie tipologie di materiali? Ebbene, tali contenitori, che certamente non ci sono stati regalati, da lungo tempo sono chiusi tramite buste di plastica che ne impedisco l'uso.

Molto frequentemente, inoltre, gli addetti al ricevimento dei vari materiali (che si ritengono autorizzati a fumare nei locali di ricevimento degli utenti - nessun cartello che imponga il divieto di fumare) si rifiutano di accettare alcuni tipi di materiali adducendo il motivo che i relativi cassoni di raccolta sono pieni e non idonei a ricevere ulteriori conferimenti.

Possiamo tutti immaginare facilmente il problema di chi, dopo avere caricato la propria vettura di materiali pesanti ed ingombranti, se li vede rifiutati dalla struttura predisposta proprio a riceverli! E quindi, quando tali materiali non vengono accettati, cosa si dovrebbe fare? Riportarli a casa, scaricare nuovamente la vettura, tenerli in deposito per un ulteriore tempo indefinito, e successivamente "riprovare" a conferirli sperando in una migliore fortuna? Devo confessare che, quando la suddetta "disavventura" accade a me, io non riporto a casa nulla e scarico tutto, a malincuore, nel primo cassonetto che incontro. È così difficile organizzare tempestivamente la sostituzione dei cassoni pieni, in modo da accogliere sempre tutti i conferimenti?





