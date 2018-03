Il dramma di Antonietta Gargiulo: povere madri lasciate sole!

Povere madri! Antonietta Gargiulo, che chiedeva protezione per sé e le sue figlie, è stata lasciata sola. Ma anche mentre si celebravano i funerali di Alessia e Martina, questa madre era di nuovo, disperatamente, sola. Perché non si aspettava la sua ripresa, permettendole di salutare, di accarezzare per l'ultima volta le sue figlie? I funerali hanno questo senso: consentire a chi ha perso una persona amata di compiere un pietoso rito di distacco. No? Mi è sembrato di rivivere in un certo senso il dramma di Irina, la donna che un giorno ha lasciato le sue due bimbe al marito e non le ha più riviste. Senza sapere più nulla di loro, senza rivedere nemmeno i loro corpi. Povere madri! Come potranno resistere alla pazzia sapendo che le loro figlie sono state cancellate per sempre da uomini mostri, un tempo tanto amati?

