Alla Fiera di Catania il percorso protetto per i pedoni invaso dagli ambulanti

Alla fiera di Catania, tra piazza Grenoble e via Maddem, così si presenta il percorso protetto per i pedoni limitrofo all'area di cantiere per i lavori di riqualificazione urbana nell'ambito del risanamento di Corso Martiri della Libertà. Per alcuni venditori, evidentemente, è un ottimo spazio espositivo e i pedoni sono costretti a spostarsi sulla carreggiata aperta al traffico...

