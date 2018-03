Il paesaggio specchio dei nostri giorni

Salina (Messina) - Cos'è un paesaggio? Il paesaggio è in gran parte una natura umanizzata, che non ha potuto più vivere libera.

Ci fu un tempo in cui ogni uomo visse in ogni paesaggio, rispettandolo, ma oggi è il paesaggio costretto a vivere con l'uomo che se ne è impadronito, usandolo e consumandolo intorno a sè e alla propria casa, ingombrandolo! Malgrado tutto, forse però il paesaggio è invincibile: la vita delle pietre, lo splendore dei fiori saranno l'unica cosa che rimarrà di tutto ciò che siamo.

Per questo il paesaggio, vero o sognato, autentico o immaginario, un bene di natura comunque insostituibile, sarà sempre anche lo specchio dei nostri giorni, la nostra memoria e la Poesia della Storia.

