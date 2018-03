Catania, classiche note di Pasqua in un concerto a San Nicolò L' Arena

Catania - Un concerto si terrà a Catania nella Chiesa di San Nicolò l'Arena il prossimo 25 marzo. Il Concerto rientra in un piano di valorizzazione di importanti siti come questo. e dove noi come organizzazione "Inside Produzioni" siamo in stretta collaborazione con le istituzioni come, in questo caso, con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

SEGNALAZIONE E VIDEO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870