Catania, occupano per più di un'ora stallo disabili personale e numerato

Catania - 16 marzo ore 16,45 via Roccaromana: una macchina ferma nello stallo disabili numerato di un familiare gravemente invalido e impossibilitato a camminare. La macchina in questione rimane lì per più di un ora, ho chiamato i vigili urbani che sono stati del tutto assenti. Ancora una volta in questa città il grado di inciviltà e di negligenza rimane altissimo purtroppo siamo in totale anarchia. Il proprietario della macchina arrivato dopo un'ora e mezza, aveva la faccia tosta di dire che non era successo niente: non ci sono parole. Stallo per invalidi numerato e personale.

