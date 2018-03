Catania, differenziata difficile in via Duca degli Abruzzi

Catania - Questo è il senso di civiltà che abbiamo. Via Duca degli Abruzzi, al civico 47. È tutti i giorni così, manca il contenitore per il vetro, il contenitore per la carta viene utilizzato per tutto! Ma dico io uno che vuole fare la raccolta differenziata come deve fare?

