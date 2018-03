Catania, quel divieto comparso in via Pedara dalla mattina alla sera

Catania - Salve questa è Via Pedara al Canalicchio. Questa mattina presto ho transitato salendo per questa strada. Nel pomeriggio mi accingevo a ripercorrere la stessa strada, con stupore mi accorgo che è stato installato un divieto. La cosa che ha stupito me e tutti gli abitanti che percorrono questa via è che nessuno è stato avvisato. Per cui la sorpresa è riuscita in pieno, tanto che si è pensato,essendo in periodo pasquale. .... e ' la sorpresa dell' uovo pasquale del Comune. Ormai ci siamo abituati, pensa qualcuno. No, non è così, in questa zona transitano tante auto e camion. Forse, sicuramente chi ha fatto installare quel cartello non sa che transitano anche autoarticolati. Secondo voi da dove dovrebbero uscire questi camion e autoarticolati che entrano nella stessa via Pedara o via di Generale di San Marzano? Ai posteri l'ardua sentenza.

