Catania, quell'acqua preziosa che si perde dalla fontana di via Pietra dell'Ova

Catania - L'acqua serve è un bene prezioso, un bene che però sembra essere sprecato nella fontana comunale di Via Pietra Dell'Ova posta accanto ad un centro fioristico. Ogni giorno da questa si perdono tantissimi litri di acqua e alla fine sono sempre i privati cittadini a dover prendere provvedimenti contattando idraulici a loro spese perché come sempre il Comune di Catania e il sindaco Enzo Bianco non si interessano dei problemi che ci sono nella nostra città è non è la prima volta. L' acqua si perde anche dalla fontana posta vicino all'entrata principale del seminario arcivescovile; inoltre essendo bloccato anche il sistema di scarico dell'acqua, tutta l'acqua che questa fontana perde ristagna e non fa un buon odore e a questo si aggiunge anche il fatto che vengono gettati all'interno di essi anche pezzi di cibo o come si può vedere dalla foto anche volantini pubblicitari. Bisogna prendere un provvedimento e in fretta.

