Rifiuti lungo via Malta: degrado al centro di Catania

Degrado in pieno centro, appena dietro il salotto di Catania. Siamo in via Malta, angolo via Gabriele D'Annunzio. La situazione è così da tre giorni. E c'è pure chi vive in macchina. Mandate il nostro caro sindaco a fare gli auguri e chiedere il voto.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870