A Gela con i cumuli di rifiuti la realtà supera la fantasia

Gela (Caltanissetta) - Questo non è un fotomontaggio, è la realtà che supera la fantasia. Perché i veri artisti a Gela sono i nostri politici e le loro visioni creative. I cumuli di spazzatura sono il frutto amaro che ad oggi raccogliamo dopo la semina dei lor signori, il loro regalo è l’esempio per le future generazioni per una città ricca di Bellezza. Non ci si lamenti se poi vi nasce rassegnazione e prepotenza giovanile, gli esempi arrivano sempre dall’alto e la colpa è di tutti ma per gradi. A Gela lo Stato non esiste e i nostri soldi sono sempre il bancomat dei pochi...

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870