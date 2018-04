A Vittoria il tifo per i ragazzi dell'Atletico Vittoria

Vittoria (Ragusa) - Domenica 8 aprile alle ore 10:30 presso il Campo Emaia partita giovanissimi provinciali. Atletico Vittoria-Fair play. Partita importantissima per entrambe le squadre sopratutto per l'Atletico Vittoria che puó prolungare proprio sulla Fair play. Vi aspettiamo per venire a incoraggiare i nostri ragazzi ma sopratutto la squadra di Vittoria.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870