A Trecastagni un'area a verde ridotta in condizioni da terzo mondo

Trecastagni (Catania) - Gentile rubrica vorrei segnalare che a Trecastagni in via Madonna dell'Indirizzo vi è uno slargo con annessa area a verde ridotta da anni in condizioni da terzo mondo. Pregherei l'amministrazione comunale di dare un dignitoso decoro.

