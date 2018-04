Pullman turistici negli stalli del personale giudiziario: scattano le multe

Sono dipendente di un Ufficio Giudiziario di Catania. Da un po' di tempo, pullman turistici, vengono parcheggiati nel piazzale Giovanni Verga e, precisamente, nelle aree riservate al personale giudiziario. Più volte l'ho fatto notare ai portieri del Mercure hotel che, facendo spallucce e con aria di sufficienza, negano sempre si tratti di turisti di loro pertinenza. Giorno 10 u.s., siamo stati costretti (io ed altri colleghi), dopo varie telefonate alla ditta operator, che invece ci confermava che il gruppo era ospitato nel suddetto hotel, a chiamare il vigile. Tutto questo è accaduto perché il portiere dell'hotel da me contattato per ben due volte (nel caso specifico, una donna), ha ignorato ed evitato di avvisare l'autista. Mi dispiace molto per quest'ultimo perché ho saputo che a lui è stato addebitato il verbale ..... anche se, ne sono certa, servirà da monito per il futuro. Bisogna sempre dare importanza e valore ai cartelli stradali anche se ......... una semplice telefonata del portiere poteva scongiurare tutto ciò.

Maria Grazia Consoli

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870