Troppe moto lungo la Mareneve: l'hanno scambiata per un circuito

Solo 2 moto nel momento dello scatto ...ma il sabato e la domenica a flotte le moto salgono e scendono ad alta velocità con un rumore assordante nella strada Mareneve ,scambiata per un circuito. Volevamo ringraziare il Parco dell'Etna,i Carabinieri,la Polizia Stradale,la Forestale,il comune di Linguaglossa per la bellissima giornata passata domenica tra le centinaia di centauri che salivano e scendevano sulla strada Mareneve. Grazie di cuore, non verremo più da queste parti.

