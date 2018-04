Una parte del cimitero di Catania è senz'acqua

CATANIA - Ci troviamo in Viale San Paolo in particolare, ma tutto il cimitero vecchio di Catania è senza acqua da diversi mesi. Chiediamo al Comune, che ha la piena gestione del servizio idrico in questa area, il ripristino immediato dell’acqua, affinché si dia la possibilità ai cittadini di curare al meglio le tombe dei propri cari.

SEGNALAZIONE E VIDEO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870