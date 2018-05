In corso dei Mille a Catania una discarica a cielo aperto che si “rigenera”

Vorrei segnalare questa discarica a cielo permanente al corso dei Mille a Catania. Come si evince c'è di tutto: amianto, sacchi di cemento, legno e quant'altro. Non appena la ditta pulisce ricominciano a buttare. Oltre al danno la beffa che la raccolta viene spesso fatta in piena notte. La situazione qua si ripete ad oltranza.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870