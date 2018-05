Il contribuente indignato per i metodi di Riscossione Sicilia

Vi scrivo perché sono indignato ed arrabbiato per il metodo di riscossione adottato da Agenzia Entrate tramite Riscossione Sicilia. Nella lettera ricevuta un paio di giorni addietro, l'agenzia Riscossione Sicilia mi invita a pagare una somma a credito dell'agenzia entrate, magari usufruendo della c.d. rottamazione cartelle esattoriali, specificando però che la stessa cartella non è ancora stata notificata!!! Ciò vuol dire che devo perdere un giorno di lavoro per sapere e capire di cosa si tratta e poi un altro per le mie eventuali recriminazioni nel caso si tratti di somme già pagate! Trovo veramente assurdo questo metodo che agli sprovveduti potrebbe costare davvero tanto!! Mi chiedo se ci sia qualcosa di illegale in tutto questo...

Enrico Lucca - Acireale.

