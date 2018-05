Catania, rifiuti in piazza Iolanda siamo alle solite: perchè nessuna multa?

Catania - Siamo alle solite..Siamo a Catania in piazza Jolanda e già di mattina ore 10,21 c' è spazzatura!! Ma che razza di persone schifose fanno ciò? E nessuno preposto all'igiene può fare qualcosa? Perchè non verbalizziamo una volta per tutte?

