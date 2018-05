Volley, i draghiliuni catanesi Under 13 campioni regionali

Domenica 6 Maggio a S. Stefano di Camastra si sono disputate le finali regionali del campionato giovanile di pallavolo categoria U13 3vs3 maschile, un evento sportivo che ha visto impegnate 6 squadre siciliane. I draghiliuni catanesi guidati dal mister Peppe Di Leo e dal secondo Simone Di Lorenzo, hanno dato il passo alla gara vincendo prima su Caltanissetta e Ragusa ed imponendosi per 2 a 0 sul Trapani. In finale hanno battuto il Palermo per 2 a 0, conseguendo il titolo di campioni regionali 2018 e candidandosi alle finali Nazionali. I ragazzi Roomy78 (in ordine alfabetico) Fabrizio Di Bella, Giovanni Caruso, Giuseppe Contarino, Salvo Musumeci, Simone Giuliano si preparano per le nazionali che si disputeranno a Cosenza e che coinvolgeranno le migliori 28 squadre italiane.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870