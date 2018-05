Catania, i residenti di via Mascagni stufi dei cumuli di rifiuti lasciati da chi non fa la differenziata

Noi residenti di via Pietro Mascagni 93-95 Catania Vi chiediamo di pubblicare queste foto indecorose che dimostrano in quale disagio ci troviamo. Qualche sera fa i cassonetti sono stati incendiati e non sostituiti pertanto la gente butta via tutta l'immondizia anche sul marciapiede creando una discarica a cielo aperto e richiamando la presenza di enormi ratti. Siamo stufi di subire questo scempio sotto casa , abbiamo fatto presente più volte il problema a chi di dovere e anche al sindaco il quale ci aveva promesso di installare delle telecamere mai impiantate. In tutto il circondario è partita la differenziata porta a porta che la gente non fa a causa della presenza degli unici cassonetti rimasti davanti ai nostri stabili. Chiediamo al sindaco immediato intervento. Grazie

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870