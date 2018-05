Motorino abbandonato da più di anno in via Quieta a Catania

È una vergogna che da quasi un anno questo motorino staziona abbandonato (come del resto in altre parti della città) privo di targa e tutto sventrato, all'altezza di via Quieta 20 a Catania e nessuno si mai è interessato a farlo rimuovere.

Si prega di segnalare ai Vigili Urbani ed all'Assessore alla viabilità D'Agata il fatto che è poco edificante e decoroso, non solo la spazzatura..... Più volte è stato spostato di posizione lungo il marciapiedi.

