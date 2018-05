Vorrei segnalare con la presente che nonostante ripetute segnalazioni alla società Sidra permane oramai da diversi mesi perdita di acqua da un pozzetto sito in via V. Costarelli , traversa di via Etnea, all'altezza del civico 3 che è diventato nel tempo ricettacolo di zanzare ed abbeveratoio di colombi. Alessandro Pappalardo.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870