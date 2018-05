Riposto: terreno di proprietà comunale incolto

Pericolo di incendio nel terreno di proprietà del comune di Riposto, si è provveduto, per circa due metri dal ciglio del marciapiede, all'eliminazione di sterpaglie, rovi e vegetazione secca. Ma l'ordinanza del Sindaco, la n. 38 del 21/05/2018 "prevenzioni incendi e pulizia dei fondi nella stagione estiva 2018", non dice che nei terreni pianeggianti vicino le strade pubbliche si debbano fare delle fasce parafuoco di dieci metri? Il terreno di proprietà comunale si trova tra la via Achille D. Arcidiacono e la via Raimondo Patanè.





SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870